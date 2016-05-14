Симеоне не будет отказываться от стиля игры «Атлетико» в финале ЛЧ

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне не будет отказываться от философии игры своей команды в решающем матче Лиги чемпионов.

«Мы понимаем, что нам предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов. И лучший путь приготовиться к нему – продолжать бороться, как мы делали это в течение четырех с половиной лет. Наличие различных мнений – самое приятное явление в жизни, поскольку мы все можем высказываться бесплатно», — заявил наставник.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Атлетико» сыграет с «Реалом». Игра состоится 28 мая на миланском стадионе «Сан-Сиро».