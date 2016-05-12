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Санчес: «Горжусь тем, что буду играть за «Баварию»

12 мая 2016, 08:21
3

Полузащитник «Бенфики» Ренату Санчес подписал контракт с мюнхенской «Баварией», за которую будет выступать со следующего сезона. При этом он отметил роль португальского клуба, в котором он сделал первые шаги в большом футболе.

«Все, что я сегодня знаю и умею, я научился в «Бенфике». Должен поблагодарить клуб, всех болельщиков и свою семью за поддержку. В «Бенфике» я пережил очень значительные события. И я горжусь тем, что буду играть за «Баварию», — написал Санчес в Instagram.

Стоит отметить, что сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Она может возрасти до 80 миллионов в виде бонусов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Португалия. Примейра Германия. Бундеслига Трансферы Бенфика Бавария Саншеш Ренату
Комментарии (3)
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Dimon013
1463037101
А будешь ли ты ты там играть с такой конкуренцией?!)
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Raxor
1463252771
неужели бавария кого нибудь продаст, чтоб давать ему регулярно игровую практику
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