Санчес: «Горжусь тем, что буду играть за «Баварию»

Полузащитник «Бенфики» Ренату Санчес подписал контракт с мюнхенской «Баварией», за которую будет выступать со следующего сезона. При этом он отметил роль португальского клуба, в котором он сделал первые шаги в большом футболе.

«Все, что я сегодня знаю и умею, я научился в «Бенфике». Должен поблагодарить клуб, всех болельщиков и свою семью за поддержку. В «Бенфике» я пережил очень значительные события. И я горжусь тем, что буду играть за «Баварию», — написал Санчес в Instagram.

Стоит отметить, что сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Она может возрасти до 80 миллионов в виде бонусов.