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    «Бавария» объявила о переходе Санчеса из «Бенфики»

    Ряды «Баварии» пополнил полузащитник «Бенфики» Ренату Санчес. Контракт между сторонами был подписан до 2021 года.

    «Бавария» давно пристально следила за Ренату Санчесом, и, к счастью, нам удалось подписать его, несмотря на серьезную конкуренцию.

    Ренату – быстрый, технически одаренный полузащитник с бойцовскими качествами, который в будущем усилит нашу команду», – дал оценку новичку команды председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

    Напомним, что ранее появилась информация о переходе футболиста в «Манчестер Юнайтед», а сумма трансфера оценивалась в 80 миллионов евро.

    Источник: ФК «Бавария»

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    10.05.2016 13:31
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +187

      teodogat 15 мая 2016, 00:15

      Мне кажется гавно все эти цветные таланты из клубов-середнячков, вон даже Хамес герой был на ЧМ, а сейчас нафиг Реалу уже не нужен. Баварии надо бы прежний немецкий стиль возрождать, искать своих талантов или в Голландии, Англии, белых французов можно типа Рибери. Вот чего вы за Гризманом не охотитесь? даже и мысли нет, а со всем этим шлаком постоянно будут вылеты в 1/2 ЛЧ, а то и в 1/8, не всегда же будет счастье улыбаться на последних секундах как с Ювентусом...

      0
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 10 мая 2016, 17:49

      Надеюсь он раскроется как Коман, хотя Пепа Гвардиолы не будет и тут уже 50/50.

      0
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      Рейтинг: -153

      FENNNNN > CSKA75875 10 мая 2016, 18:41

      Много кто с Пепом раскрылся? Зато ушли Швайни с Кроосом, Манджукич, талантливый Вайзер.

      2
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 > FENNNNN 10 мая 2016, 19:18

      Зато на замену им пришли другие.
      Вместо Швайни- Видаль
      Кроос- Хаби Алонсо
      Манджукич- Лёва.
      Но вот с Вайзером конечно еще вопросы, раскрылся бы или нет.

      -1
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      Рейтинг: -153

      FENNNNN > CSKA75875 10 мая 2016, 19:33

      Ты хочешь сказать Швайни был хуже Видаля? Старый Хаби Алонсо лучше Крооса лучшего плеймекера 2014? А Лёва перешёл сам без помощи Гвардиолы.

      2
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > FENNNNN 16 мая 2016, 23:51

      Басти весь этот сезон только лечится, не надо на Пепа гнать. Про Крооса да, ты прав...его нельзя было отпускать

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    • ...
      Рейтинг: +140

      VReDNiY 10 мая 2016, 15:42

      35 лямов за него заплатили

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 10 мая 2016, 15:39

      Мне кажется,что это много. Тем более зная Баварию,которая покупает игроков по заниженной цене. Лямов 30 будет, как мне кажется.

      0
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      Рейтинг: +427

      policepnz > Kulimen 11 мая 2016, 14:18

      "папа" это норм!

      0
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 10 мая 2016, 15:37

      Почему как слухи про Английских грандов, так говорят цену, как кто то другой покупает, цена сразу инкогнито???

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 10 мая 2016, 15:00

      80 лямов???

      -3
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      Рейтинг: -92

      Raxor > Luis Figo 10 мая 2016, 19:55

      35 лямонов и 45 ввиде бонусов могут быть выплачены, но могут и не быть

      -1
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 10 мая 2016, 14:58

      звезда растёт

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 10 мая 2016, 14:50

      бабловария

      2
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 10 мая 2016, 14:48

      35 лямов за 18 -летнего. Х.з даже.

      1
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 10 мая 2016, 14:30

      португальцы молодцы, бабосик рубят неподетски

      5
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