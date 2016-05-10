«Бавария» объявила о переходе Санчеса из «Бенфики»

Мне кажется гавно все эти цветные таланты из клубов-середнячков, вон даже Хамес герой был на ЧМ, а сейчас нафиг Реалу уже не нужен. Баварии надо бы прежний немецкий стиль возрождать, искать своих талантов или в Голландии, Англии, белых французов можно типа Рибери. Вот чего вы за Гризманом не охотитесь? даже и мысли нет, а со всем этим шлаком постоянно будут вылеты в 1/2 ЛЧ, а то и в 1/8, не всегда же будет счастье улыбаться на последних секундах как с Ювентусом...
Ряды «Баварии» пополнил полузащитник «Бенфики» Ренату Санчес. Контракт между сторонами был подписан до 2021 года.
«Бавария» давно пристально следила за Ренату Санчесом, и, к счастью, нам удалось подписать его, несмотря на серьезную конкуренцию.
Ренату – быстрый, технически одаренный полузащитник с бойцовскими качествами, который в будущем усилит нашу команду», – дал оценку новичку команды председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.
Напомним, что ранее появилась информация о переходе футболиста в «Манчестер Юнайтед», а сумма трансфера оценивалась в 80 миллионов евро.