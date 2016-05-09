Санчес обойдется «МЮ» в 80 миллионов

МЮ последнее время полюбил тратить огромные деньги в пустую.А своих воспитанников не могли разглядеть,посмотрите как Решфорд играет!Португальские клубы вообще молодцы,научились всем продавать игроков в 10 раз больше наминальной цены!
Полузащитник «Бенфики» Ренату Санчес следующий сезон может начать в составе «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось о проведении удачных переговоров между сторонами. Как информирует BT Sport, 18-летний игрок сборной Португалии обойдется англичанам в 40 миллионов евро чистыми деньгами плюс еще столько же «МЮ» заплатит бонусами.
В текущем сезоне Санчес сыграл 24 матча в чемпионате Португалии, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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— BT Sport Football (@btsportfootball) 8 мая 2016 г.