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    Санчес обойдется «МЮ» в 80 миллионов

    Полузащитник «Бенфики» Ренату Санчес следующий сезон может начать в составе «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось о проведении удачных переговоров между сторонами. Как информирует BT Sport, 18-летний игрок сборной Португалии обойдется англичанам в 40 миллионов евро чистыми деньгами плюс еще столько же «МЮ» заплатит бонусами.

    В текущем сезоне Санчес сыграл 24 матча в чемпионате Португалии, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Twitter

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    09.05.2016 09:19
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 9 мая 2016, 20:38

      МЮ последнее время полюбил тратить огромные деньги в пустую.А своих воспитанников не могли разглядеть,посмотрите как Решфорд играет!Португальские клубы вообще молодцы,научились всем продавать игроков в 10 раз больше наминальной цены!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +47

      Deadpool_mazafaka_biz 9 мая 2016, 16:36

      а че не 100

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 9 мая 2016, 12:43

      Блин, я уже подумал Алексис.... Вот бомбардир, умеет облапошить!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 9 мая 2016, 11:55

      Совсем что ли?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 9 мая 2016, 10:34

      За 24 матча одна голевая и два гола,за что 40?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      roony61 > BarcelonianDestroyer 9 мая 2016, 12:06

      он опорник

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +284

      Kano 9 мая 2016, 10:23

      Лохотрон.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +110

      Baich 9 мая 2016, 09:29

      Пипец а не ценник

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      timurrazz 9 мая 2016, 09:22

      эм...пусть сначала Марсьяль отобьет затраты на него, а потом уже и Санчесах можно думать

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      DmitriM > timurrazz 9 мая 2016, 09:36

      Марсьяль, уже давно, своей игрой отбил свой ценник

      2
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