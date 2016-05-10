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    Фанаты «Газовика»: «Наш клуб стал жертвой ненасытного монстра»

    Болельщики «Газовика» выступили против переименования клуба. Возможная смена названия связана с выходом клуба в РФПЛ, где уже играет команда, спонсируемая «Газпромом» – «Зенит».

    «В полку жертв ненасытного монстра под названием Modern Football, кажется, прибыло. На очереди наш «Газовик», который к новому сезону планируется переименовать в лучшем случае в «Оренбург». Мы даже выход в РФПЛ толком отметить не успели, как нас огорошили этой новостью.

    Реальная причина в том, что в РФПЛ уже есть клуб, принадлежащий «Газпрому», а по правилам лиги, одна структура владеть двумя командами не имеет права. Какой из проектов в приоритете у «Газпрома», наверное, понятно.

    Соответственно нашему клубу придется менять юридическое лицо и учредителя, хотя очевидно, что только номинально, то есть для нас этот факт был бы вообще незначительным, если бы клуб не собирались лишить исторического названия.

    Мы уже успели провести акцию «Наше имя – Газовик» на предыдущей домашней игре и продолжим начатое. В том числе на стадионе было проведено голосование, которое показало, что подавляющее большинство с переименованием не согласно.

    Однако этого мало. Корни проблемы находятся не в Оренбурге, а в Москве. В общем, сейчас очень важно максимально распространить эту информацию, так как достучаться нужно до самых верхов в «Газпроме», РФС и РФПЛ.

    Наша позиция однозначная. Мы, фанаты «Газовика», обоснованных причин для смены названия не видим! В конце концов, есть стандартный для этих случаев вариант с «Газовик-Оренбург», который всех устроит за неимением лучшего.

    Правда за нами! А значит сможем!» – сказано в заявлении фанатов «Газовика».

    Источник: «ВКонтакте»

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    10.05.2016 01:00
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +147

      udavMike 11 мая 2016, 00:39

      Дают название родного города,чем плохо то

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12321

      Вомбат 10 мая 2016, 22:46

      А зачем переименовывать-то? Он же не Зенит называется. И даже не Газпром как раньше назывался Волгарь. Если формально поменять учредителя надо, ну и пусть меняют, а название Газовик пусть оставят.

      -1
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      Рейтинг: +140

      Reets 10 мая 2016, 14:57

      Понимаю оренбуржцев и поддерживаю.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 10 мая 2016, 12:17

      Начнём с того , что ваше имя Локомотив. Так команда называлась до 1976 года ....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Даньчез 10 мая 2016, 11:00

      щас довыделываются, останется ваш Газовик в ФНЛ по каким-либо туманным как обычно причинам, и всё

      4
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 10 мая 2016, 10:46

      мнение болельщиков учитывать необходимо!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 мая 2016, 10:15

      Ростсельмаш в Ростов же переименовали и никто не помер, хотя там история посолиднее была.

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 10 мая 2016, 10:04

      Поддерживаю болел полностью.

      2
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 10 мая 2016, 08:33

      вот подняли панику,газпром финансирование урежет и прямая дорога в пердив,а там называйся как хочешь.хотя в фнл зенит-2 есть уже и играли,и ничего...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +628

      somn 10 мая 2016, 08:20

      Какая разница? Лишь бы деньги были.

      0
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