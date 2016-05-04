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    Президент «Газовика»: «Представлять предприятие в РФПЛ не солидно, поэтому принято решение о переименовании клуба»

    Президент оренбургского «Газовика», досрочно обеспечившего себе участие в Премьер-лиге на следующий сезон, Василий Столыпин прокомментировал информацию о возможном переименовании клуба.

    «Мы относимся к области, у которой есть своя история – нашему футболу уже практически 70 лет. Поэтому было принято решение ввести в состав учредителей правительство Оренбургской области, которое дало согласие, и администрацию города, с которой сейчас идут переговоры. Мы все оренбуржцы, поэтому принимается решение о переименовании клуба.

    В ФНЛ «Газовик» представлял ООО «Газпром Добыча Оренбург». Около 100 тысяч жителей связаны с организацией. Хотя болельщиками являются все горожане и люди с области. Команда выходит на такой уровень, в РФПЛ, и представлять предприятие не совсем солидно.

    Вопрос переименования мы будем обсуждать с болельщиками. Предлагаются разные варианты – «Оренбург», «Евразия», «Лик» кто-то предлагал. Кроме того, на данный момент мы меняем устав, в который осталось только внести название. Времени мало, поэтому хотелось бы быстрее решить эти организационные вопросы», – сообщил Столыпин.

    Источник: ТАСС

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    04.05.2016 12:27
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 5 мая 2016, 02:12

      Было принято решение ввести в состав учредителей правительство Оренбургской области.
      ЯВНЫЙ РАСПИЛ БЮДЖЕТА ГОРОДА.

      0
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      Рейтинг: +158

      ivan199103 4 мая 2016, 20:21

      ГазДобОр

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 4 мая 2016, 15:41

      "Оренбургом" и назовут, к бабке не ходи. Пот-о-о-ом, когда-нибудь встретятся в одной группе ЛЕ с "Вольфсбургом" или "Гамбургом".

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 4 мая 2016, 15:20

      "Реал Оренбург" давайте)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4

      morozoff2015.morozov 4 мая 2016, 14:52

      Кто ответит, на каком стадионе будет играть команда....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      zeni > morozoff2015.morozov 4 мая 2016, 15:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      У Свиней арендовать будут!! Буга-га. Там спартачи туда УЖЕ не ходят.

      -4
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 4 мая 2016, 14:01

      Смысла не вижу в переименовывании команды. В Ростове наоборот пытаются вернуть старое название-Ростсельмаш.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 4 мая 2016, 13:58

      Зачем вообще менять, клуб с традициями(тем боле зачем ? ) полнейший бред

      -1
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      Рейтинг: +26

      OLEGTI 4 мая 2016, 13:47

      как город и не нужно выдумывать

      0
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      Рейтинг: +4833

      neveldomha 4 мая 2016, 13:42

      ГазДобОр

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 мая 2016, 13:05

      Назовите скромно " Миллер"

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