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Семенов: «В «Тереке» все хотят подняться повыше в таблице»

9 мая 2016, 08:16
3

Защитник «Терека» Андрей Семенов рассказал о настрое своей команды на заключительные матчи чемпионата.

– Тяжело вошли в игру с ЦСКА, «армейцы» показали свой уровень. Мы были не готовы к такому быстрому футболу, провалили первые 30 минут матча. Хорошо, что отделались только одним голом, могли пропустить больше. Во втором тайме перестроились, стали более уверенно выглядеть. Но этого не хватило, чтобы забить гол. В целом, поражение закономерно.

– То, что команда потеряла шансы на еврокубки, сказывается на атмосфере в коллективе?

– Почему потеряла шансы? Мы надеемся на 5 место, правда, оно от нас все дальше и дальше. Так что, я не могу сказать, что мы ни на что не претендуем. У команды есть мотивация, все хотят подняться повыше в таблице.

– Два поражения кряду, а впереди игра с «Амкаром». Каким будет настрой на игру?

– У нас не бывает определенного настроя именно на какую-то конкретно игру. Мы настраиваемся на все матчи, на любого соперника. При своих болельщиках нужно выигрывать и показывать хороший футбол.

– Леонид Слуцкий сказал, что огласит состав на Евро-2016 19 мая. Рассчитываете найти в нем свою фамилию?

– Конечно, надеюсь. А это уже будет решение тренера.

Источник: ФК «Ахмат»
Россия. Премьер-лига Россия Ахмат Амкар-Пермь Семенов Андрей
Комментарии (3)
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Nohco
1462779717
Ненадо хотеть,надо выигрывать
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андрей андреев
1462780938
Вы бы помогли Ростову в последнем туре.Кавказ вместе.
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vladimir-7
1463075589
Терек достоен играть в ЕК.
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