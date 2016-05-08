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  • Диарра вошел в символическую сборную Лиги 1 по итогам нынешнего сезона

Диарра вошел в символическую сборную Лиги 1 по итогам нынешнего сезона

8 мая 2016, 20:38
3

Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра вошел в символическую сборную Лиги 1 по итогам нынешнего сезона. Полный список игроков выглядит следующим образом:

Вратарь: Стив Манданда («Марсель»).

Защитники: Максвелл («ПСЖ»), Тиаго Силва («ПСЖ»), Давид Луис («ПСЖ»), Серж Орье («ПСЖ»).

Полузащитники: Марко Верратти («ПСЖ»), Лассана Диарра («Марсель»), Блез Матюиди («ПСЖ»).

Нападающие: Атем Бен Арфа («Ницца»), Златан Ибрагимович («ПСЖ»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Франция. Лига 1 ПСЖ Марсель Диарра Лассана
Комментарии (3)
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KingRey21
1462729802
Игроки ПСЖ-большая часть сборной лиги 1
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Dimon013
1463123545
Диарра красавчик! Так бы сидел в Локо и не получил бы вызов в сборную!))
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loko-the_best
1463866292
Игрок из 14-й команды Лиги в символической сборной - это как минимум удивительно)
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