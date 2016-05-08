Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра вошел в символическую сборную Лиги 1 по итогам нынешнего сезона. Полный список игроков выглядит следующим образом:
Вратарь: Стив Манданда («Марсель»).
Защитники: Максвелл («ПСЖ»), Тиаго Силва («ПСЖ»), Давид Луис («ПСЖ»), Серж Орье («ПСЖ»).
Полузащитники: Марко Верратти («ПСЖ»), Лассана Диарра («Марсель»), Блез Матюиди («ПСЖ»).
Нападающие: Атем Бен Арфа («Ницца»), Златан Ибрагимович («ПСЖ»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»).
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Источник: Twitter