Митрюшкин пропустил с пенальти в победном матче за «Сьон»

В поединке 32-го тура швейцарской Суперлиги «Сьон» в родных стенах сломил сопротивление «Янг Бойз» (2:1). В составе хозяев в третий раз подряд с первых минут вышел экс-голкипер «Спартака» Антон Митрюшкин, проведший на поле всю игру. пропустил с пенальти

Российскому стражу ворот лишь раз пришлось вынимать мяч из сетки: гости из Берна сумели распечатать 20-летнего вратаря ударом с 11-метровой отметки на 34-й минуте встречи. Таким образом, «Сьон», который располагается на четвертой позиции в чемпионате, прервал серию побед «Янг Бойз», насчитывавшую пять встреч.

Швейцария. Суперлига. 32-й тур

Сьон (Сьон) – Янг Бойз (Берн) – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Циглер, 10; 1:1 – Оаро (пенальти), 34; 2:1 – Муянги, 35.