Мирзоян: «Эмери доказывает, что Дзюбе еще расти и расти до него»

Член ветеранского совета «Спартака» Александр Мирзоян в интервью «Собеседнику» попытался объяснить неудачу наставника «Севильи» Унаи Эмери в московском клубе.

«Приглашая Эмери, мы знали, что этот тренер до «Спартака» себя очень хорошо проявлял. На тот момент он уже считался хорошим квалифицированным специалистом, и почему конкретно с ним разошлись, я не знаю. И никто не знает, это внутреннее дело. У многих в России не получается. Если вспомнить всех иностранных специалистов, то давали результат только Петржела, Адвокат и Хиддинк в сборной. Вспомните случай с Капелло. В какой-то момент он перестал приносить очки, но это же не значит, что мы что-то не так разглядели изначально — он на тот момент уже давно себя зарекомендовал.

Ошибка это была или нет, сказать трудно. Футбольная жизнь непредсказуема. Человек работает с командой, у него все нормально, а с другой пробует, что-то начинает перестраивать — и ничего не получается. Конечно, любому специалисту нужно время. Эмери его было дано мало. Во время работы Унаи Эмери в «Спартаке» у него явно наметился конфликт с некоторыми футболистами.

На сегодняшний день Эмери доказывает, что Дзюбе еще расти и расти до него. Чтобы понять, что все-таки между ними случилось, нужно поговорить с игроком один на один — только так. Но у него ведь не только с Эмери был конфликт. Не ставили Артема в состав и при других тренерах. Он молодой, погорячился. С возрастом станет более рассудительным. Игорь Черевченко вот говорит, что его трудно вывести из себя — мол, таким родился. А Дзюба, наверное, родился другим — более эмоциональным», — объяснил Мирзоян.