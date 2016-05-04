Кузьмин вернулся в общую группу «Рубина», но рискует пропустить матч с «Краснодаром»

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин возобновил тренировки с основным составом команды. Об этом сообщил сам футболист.

«Занимаюсь с командой, но в облегченном режиме. Чувствую себя средне. Следующий матч, скорее всего, пропущу», – сказал Кузьмин.

Напомним, что 34-летний оборонец продолжает восстанавливать после травмы мениска, полученной 20 апреля в матче 24-го тура Премьер-лиги против «Урала» (1:0). Участие Кузьмина в предстоящем матче 27-го тура против «Краснодара» находится под вопросом.