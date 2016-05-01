Кононов: «Мечтаю ли я о чемпионстве? Как и все нормальные тренеры»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов после разгромной победы над «Анжи» (3:0) в эфире телеканала «Наш Футбол» прокомментировал достижение Федора Смолова и рассказал о своей мечте.

– Первый тайм сложился довольно сложно. Что изменилось после перерыва?

– Мы забили голы, это самое главное. Конечно, было непросто играть, «Анжи» хорошо защищались, но у нас были моменты, были два гола, правда, из офсайда.

– Олег Георгиевич, честно, вы мечтаете о чемпионстве?

– Как и все нормальные тренеры.