Мюллер: «Конечно, я недоволен, что остался в запасе, но нужно оставаться профессионалом»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал свое отсутствие в стартовом составе мюнхенцев на матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Напомним, что немецкий форвард появился на поле лишь на 70-й минуте встречи, а его команда в итоге уступила со счетом 0:1.

«Я профессионал, поэтому отношусь к этому спокойно. Естественно, я недоволен тем, что остался на скамейке запасных, но самое главное – это результаты команды, а также решения нашего тренера. Ничего хорошего не случится, если каждый начнет психовать из-за подобных вещей», – отметил Мюллер.