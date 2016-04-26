Балахнин: «Будет очень непредсказуемая концовка чемпионата»

Тренер сборной России Сергей Балахнин рассказал о шансах «Ростова» на чемпионство в текущем сезоне.

«Что «Ростову» делать нельзя ни в коем случае? Это все зависит от внутреннего состояния.

На мой взгляд, будет очень непредсказуемая концовка, любая из пяти команд может претендовать на «золото». Можно говорить о шансах – больше или меньше, но тем не менее, любая может стать чемпионом.

Те, кто борются за выживание, не менее опасны. «Ростову» опасаться этого и надо, потому что у них больше проблем в играх с теми, кто не сражается за первые места», – сказал Балахнин.

Напомним, что «Ростов» идет на первом месте в турнирной таблице с 51 очком. На одно очко отстает ЦСКА.