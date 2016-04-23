Бышовец: «Предлагал «Спартаку» подписать Ротаня еще 10 лет назад»

Бывший наставник сборной России Анатолий Бышовец считает, что «Спартаку» не хватает разыгрывающего игрока. По словам специалиста, 10 лет назад он предложил владельцу красно-белых Леониду Федуну подписать на эту роль в команде полузащитника «Днепра» Руслана Ротаня.

«В свое время я как-то встретился с Федуном. Говорю ему, что есть парень хороший в Днепропетровске – Руслан Ротань, разыгрывающий игрок. Почитайте, что пишут сегодня. Кого не хватает «Спартаку»? Об этом игроке я и говорил Федуну около 10 лет назад. Футбол – осмысленное преодоление пространства с мячом и без мяча. Осмысленное, как шахматы», — сказал Бышовец.