Гончаренко: «Советовал Слуцкому убрать Оланаре с поля в матче против «Локомотива»

Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире канала «Наш футбол» признался, что во время матча 24-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:1) советовал Леониду Слуцкому заменить нападающего Аарона Оланаре, который в итоге сравнял счет и принес команде одно очко.

– Когда мы были на сборах, Оланаре очень эмоционально тренировался. Затем у него произошел спад, но он снова начал подниматься и хорошо выглядел на тренировках.

– Возникала мысль, что Оланаре надо убрать с поля?

– Не просто возникала, я Леониду Викторовичу это советовал. К счастью, он меня не послушал, – сказал Гончаренко.