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  • Гончаренко: «Советовал Слуцкому убрать Оланаре с поля в матче против «Локомотива»

Гончаренко: «Советовал Слуцкому убрать Оланаре с поля в матче против «Локомотива»

18 апреля 2016, 20:20
5

Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире канала «Наш футбол» признался, что во время матча 24-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:1) советовал Леониду Слуцкому заменить нападающего Аарона Оланаре, который в итоге сравнял счет и принес команде одно очко.

– Когда мы были на сборах, Оланаре очень эмоционально тренировался. Затем у него произошел спад, но он снова начал подниматься и хорошо выглядел на тренировках.

– Возникала мысль, что Оланаре надо убрать с поля?

– Не просто возникала, я Леониду Викторовичу это советовал. К счастью, он меня не послушал, – сказал Гончаренко.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Оланаре Аарон Гончаренко Виктор
Комментарии (5)
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fakel-vrn
1461005470
жаль что не послушал пора гончаренко запрягать коней и брать бразды правления в свои руки))
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VITPO
1461023962
По его игре вначале именно это и напрашивалось.Забил гол-преобразился.
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sour12
1461025803
да убирать и ломать рисунок игры...и на кого менять?ЛВС попробовал играть по другому и по сути получилось....по сути цска контролировал ход матча просто не повезло...ну и гол можно сказать из ничего к сожалению лучшие не молодеют.
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brhr
1461033668
Рано или поздно , а точнее после евро16 Слудцкому придется решать, оставаться с ЦСКА(самый лучший вариант) или уходить в сборную ..
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Serjoga
1461035229
начались разногласия.
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