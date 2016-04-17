«Ростов» провел седьмой сухой матч подряд

«Ростов» одержал победу над «Кубанью» в поединке 24-го тура РФПЛ (1:0). Этот матч стал седьмым подряд для желто-синих, в котором они не позволили сопернику распечатать свои ворота. Сухая серия подопечных Курбана Бердыева на данный момент насчитывает уже 630 минут.

Отметим, что в семи последних играх ростовчане добыли пять побед при двух ничьих (разница мячей – 7:0).

Напомним, в последний раз «Ростов» пропускал в матче 17-го тура от «Краснодара» (1:2).