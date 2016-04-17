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    «Ростов» провел седьмой сухой матч подряд

    «Ростов» одержал победу над «Кубанью» в поединке 24-го тура РФПЛ (1:0). Этот матч стал седьмым подряд для желто-синих, в котором они не позволили сопернику распечатать свои ворота. Сухая серия подопечных Курбана Бердыева на данный момент насчитывает уже 630 минут.

    Отметим, что в семи последних играх ростовчане добыли пять побед при двух ничьих (разница мячей – 7:0).

    Напомним, в последний раз «Ростов» пропускал в матче 17-го тура от «Краснодара» (1:2).

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2016 22:18
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 18 апреля 2016, 15:41

      Если Ростов проиграет,это будет неудача против денежного мешка,ничего страшного. А если выиграет,позор зениту на все времена)привет от локо,цска и спартака)))

      2
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      Рейтинг: +61

      SAvoSH 18 апреля 2016, 11:01

      Осьминог Джанаев предсказал позорный проигрышь Зенита!

      2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 18 апреля 2016, 10:54

      а Игорян-Рекордсмен старается))))))

      -1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 апреля 2016, 10:43

      Сухая серия продлится и с Зенитом.

      2
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      Рейтинг: +395

      meiram 18 апреля 2016, 08:49

      Желаю удачи команде и лично Курбану Бекиевичу слава и почёт!

      3
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      Рейтинг: +139

      palych1974 18 апреля 2016, 05:33

      бердыевцы - молодцы!

      3
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      Рейтинг: +6979

      1bear 18 апреля 2016, 00:34

      Зачем ругаться-давайте подождём 24.04
      (я против,чтобы чемпионом стала команда,которая забила 29)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2770

      волчарик 18 апреля 2016, 00:20

      все серии заканчиваются а следующий зенит

      0
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 17 апреля 2016, 23:34

      Зениту будет не легко

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 апреля 2016, 22:23

      Осьминогу не дали поиграть)))

      0
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