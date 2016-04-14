Руководство «Динамо» верит в Кобелева

Генеральный директор столичного «Динамо» Сергей Сысоев заявил, что руководство клуба полностью доверяет тренерскому штабу во главе с Андреем Кобелевым. Он также подтвердил факт переговоров с Дмитрием Булыкиным и Сергеем Силкиным о работе в структуре клуба.

«Команда готовится, собирается с силами, мы в команду верим, тренерам верим. Визит болельщиков на базу для подстегивания команды? Если вы спрашиваете лично мое мнение, то нет. Но мы не можем никого ограничивать. Все надеются и верят в команду, что будет результат.

Сотрудничество с агентом Жорже Мендешом? Оно включает в себя много различных блоков: приглашение футболистов в команду, продвижение и предложения нашим футболистам. Нет, это не будет направление в одни ворота.

Дмитрий Булыкин много лет отдал клубу, и мы относимся к нему со всем уважением, как и ко многим футболистам. Всегда стараемся сохранять добрые отношения со всеми игроками. Мы его помощь уважаем, ведем с ним диалог. Сергея Николаевича Силкина я пригласил в клуб, мы ведем с ним обсуждение его обязанностей. Но решения нет», – рассказал Сысоев.

«Динамо» в текущем сезоне после 23 туров располагается на 11 строчке турнирной таблицы российской Премьер-лиги, имея на своем счету 24 очка.