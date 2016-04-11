«Динамо» и Мендеш договорились о сотрудничестве

«Динамо» и Жорже Мендеш поставили подписи под меморандумом о сотрудничестве.

Ранее СМИ распространили информацию, что португальский агент еще зимой вступил в контакт с руководством бело-голубых, а также успел побывать в столичном клубе и провести беседу с главным тренером Андреем Кобелевым.

Мендеш будет исполнять роль консультанта по вопросам трансферной политики клуба, так как нынешнее положение дел в столь важном аспекте не удовлетворяет руководство «Динамо».