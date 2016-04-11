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    «Динамо» и Мендеш договорились о сотрудничестве

    «Динамо» и Жорже Мендеш поставили подписи под меморандумом о сотрудничестве.

    Ранее СМИ распространили информацию, что португальский агент еще зимой вступил в контакт с руководством бело-голубых, а также успел побывать в столичном клубе и провести беседу с главным тренером Андреем Кобелевым.

    Мендеш будет исполнять роль консультанта по вопросам трансферной политики клуба, так как нынешнее положение дел в столь важном аспекте не удовлетворяет руководство «Динамо».

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.04.2016 16:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +39

      MaxBet5555 11 апреля 2016, 17:52

      Да скорее всего Динамо повторит свой португальский опыт)))

      2
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      Рейтинг: +11

      vlad_bakh 11 апреля 2016, 16:28

      Кристинку продавать пришел))))

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