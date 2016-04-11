МЛС. Вилья и Пирло не помогли «Нью-Йорку» обыграть «Чикаго»

«Нью-Йорк Сити» не смог переиграть «Чикаго» в матче регулярного чемпионата МЛС. Матч закончился со счетом 0:0. Команде из Нью-Йорка не помогло даже присутствие на поле испанского нападающего Давида Вильи, который провел всю игру, а также итальянца Андреа Пирло, замененного на 72-й минуте.

МЛС. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Сити» – «Чикаго» – 0:0

«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Портленд» – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Ади, 52; 1:1 – Борчерс, 84 (автогол)

«Хьюстон» – «Сиэтл» – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Барнс, 35; 1:1 – Маршалл, 94.