Кобелев: «Начало первого тайма очень плохое. Так не годится»

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в эфире канала «Наш футбол» оценил игру своих подопечных в матче 23-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:4).

«Начало первого тайма очень плохое, не разобрались, хотя договаривались и знали, что «Рубин» очень много атакует с флангов. Но первые три мяча пропустили с флангов. Так не годится. Тяжело начинать игру, проигрывая в счете. Попытались вернуться, но в простой ситуации пропустили мяч.

Во втором тайме перестроились и сыграли лучше. Моменты были, но надо забивать. Голы – самое главное в футболе. Если ты не забиваешь, то появляется ощущение, что плохо играешь, что у тебя ничего не получается», – сказал Кобелев.