Мельгарехо: «Считаю себя футболистом с неплохой реализацией»

Нападающий «Спартака» Лоренцо Мельгарехо накануне матча 23-го тура РФПЛ с «Кубанью» рассказал о своих сильных и слабых сторонах.

– Какие же у вас недочеты?

– Зачем же лишний раз напоминать о них сопернику? Вдруг что-то позабудут или упустят из виду, а тут мое интервью в качестве шпаргалки.

– Тогда давайте о ваших козырях поговорим.

– Не знаю, что сказали бы обо мне соперники, но считаю себя футболистом скоростным, техничным и, кажется, с неплохой реализацией. Хотя, после выезда в Ростов-на-Дону, где упустил две прекрасные возможности, о последнем качестве, наверное, лучше промолчать. Надеюсь, на этот раз подобных оплошностей не допущу.