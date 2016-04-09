Виллаш-Боаш повздорил с журналистом после матча с «Амкаром»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал итог матча 23-го тура РФПЛ, в котором его подопечные одержали победу над «Амкаром» (2:0).

«Зенит» не превышает по силе «Амкар»? Я ожидал подобный вопрос, известно, что некоторые журналисты не любят «Зенит», и поэтому первый же вопрос после победы со счетом 2:0 должен быть негативным. Так происходит всегда. Я бы хотел спросить у этого журналиста, выигрывал ли здесь ЦСКА? Выигрывал ли «Ростов»? Потому что я такого не припомню. Этот журналист, может быть, не в курсе этого», – сказал Виллаш-Боаш в эфире телеканала «Наш Футбол».