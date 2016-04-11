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  • Примера. «Лас-Пальмас» одержал волевую победу над «Депортиво»

Примера. «Лас-Пальмас» одержал волевую победу над «Депортиво»

11 апреля 2016, 23:22
23

В матче 32-го тура Примеры «Лас-Пальмас» обыграл «Депортиво» со счетом 3:1. Пропустив в начале второго тайма после точного удара Лукаса Переса, гости усилиями сделавшего дубль Серхио Араухо, а также Давида Гарсии добыли три очка.

Чемпионат Испании. Примера. 32-й тур

Депортиво – Лас-Пальмас – 1:3 (0:0)

Голы: 1:0 – Перес, 47; 1:1 – Араухо, 58; 1:2 – Гарсия, 80; 1:3 – Араухо, 90+2.

Вильярреал – Хетафе – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Суарес, 15; 2:0 – Бакамбу, 85.

Валенсия – Севилья – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Парехо, 41; 1:1 – Гамейро, 86; 2:1 – Негредо, 90.

Спортинг – Сельта – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Нолито, 64.

Гол: 1:0 – Кастро, 82.

Реал Сесьедад – Барселона – 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Гол: 1:0 – Оярсабаль, 5.

Эспаньол – Атлетико – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Диоп, 29; 1:1 – Торрес, 35; 1:2 – Гризманн, 58; 1:3 – Коке, 89.

Реал – Эйбар – 4:0 (4:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Хамес, 5; 2:0 – Лукас, 17; 3:0 – Роналду, 19; 4:0 – Хесе, 38.

Гранада – Малага – 0:0

Атлетик Б – Райо Вальекано – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Уильямс, 61.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Испания Реал Атлетико Атлетик Эспаньол Барселона Валенсия Севилья Гранада Малага Эйбар Реал Сосьедад Сельта
Комментарии (23)
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Alexs1997
1460233632
сраной помойке слила, жесть просто как?
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Ronaldinho R10
1460235432
Сосьедад просто погибал сегодня на поле!Очень организованная команда.Заслуженная победа.
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LokoBars
1460236070
все равно чемпионат будет за Барсой!
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Garrincha58
1460236151
интересная концовочка намекается
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ЖОРРО
1460237347
Молодцы!!!Спасибо Сан-Себастьяну за интригу!!!))
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Kano
1460270002
Ого, Барса 2 матча подряд проиграла в чемпе.
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джон базелон
1460272806
А где же писаки,которые орали,что Барса размазала по полю Атлетико???Что Барселона не победита???Реал в меньшестве наказал и теперь Сосьедад!!
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Blondstadt
1460273768
Не везет Барсе с Реалами ))Как итог 2 матча-2 поражения
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шеффилд таун
1460343208
Чёзаних переживать?
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ЖОРРО
1460408479
Браво "островитяне"!!!Молодцы!!
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