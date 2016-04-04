Веркаутерен: «Победа – это то, о чем нас просили наши поклонники»

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен поблагодарил болельщиков за поддержку после матча 22-го тура РФПЛ против «Мордовии» (2:1).

«Мне хотелось бы поблагодарить Саранск за гостеприимство – мы здесь играли несколько игр. Сейчас я доволен победой, но из всех игр здесь мы выиграли лишь у хозяев. Возможно, это знак, что мы уже наконец-то должны вернуться в Самару. Но я все равно благодарен «Мордовии». И еще хочу сказать спасибо нашим болельщикам. Кто-то из них уехал, кто-то остался. Те, кто остался с нами, разделили эту победу вместе с нами. Победа – это то, о чем нас просили наши поклонники», – сказал Веркаутерен.

Также наставник оценил игру своих подопечных.

«Мы смотрелись хорошо, контролировали ход матча. Но отрезками имели проблемы, теряли контроль и отдавали инициативу сопернику. Ну и, конечно, сложно удержать нити игры, когда пропускаешь ответный гол в самой концовке встречи. Итог матча не только победа, но и то, что мы показали, что имеем силы и характер. Теперь нам нужно готовиться к следующей игре.

Я уже добирался на игры на поезде. Но расстояния были другие. Сейчас для меня это новый, необычный опыт. Ситуация показала, что мы сильнее обстоятельств».