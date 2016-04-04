РФПЛ. «Мордовия» уступила «Крыльям Советов»

В матче 22-го тура РФПЛ «Мордовия» проиграла «Крыльям Советов» со счетом 1:2. В составе самарцев отличились Иван Таранов и Сергей Корниленко, за хозяев забил Евгений Луценко.

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Мордовия – Крылья Советов – 1:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Таранов, 4; 0:2 – Корниленко, 65: 1:2 – Луценко, 80.

Мордовия: Чебану, Шитов, Фибель, Рыков, Ломич, Шипицин (Бобер, 68), Стеванович, Дудиев (Иванов, 56), Власов, Мухаметшин, Самодин (Луценко, 60).

Крылья Советов: Лори, Цаллагов, Таранов, Бурлак, Надсон, Ятченко, Бруно (Симайс, 64), Померко, Габулов, Молло, Корниленко (Яковлев, 86).

Предупреждения: Шитов, 86; Лория, 90+1.

Судья: Игорь Федотов.

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