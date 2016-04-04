Бывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе готов возобновить карьеру.

«У меня действительно есть желание возобновить карьеру. Я никогда не скрывал этого. Моя карьера прервалась из-за проблем с бедром, а не потому, что у меня пропало желание играть или мне было скучно в футболе.

Сейчас этих препятствий нет, я получил зеленый свет от своего врача. Операция прошла успешно», – рассказал Сиссе в эфире BeIN Sports.

34-летний Сиссе успел поиграть за свою карьеру за «Осер», «Марсель», «Ливерпуль», «Сандерленд», «КПР», «Панатинаикос», «Аль-Гарафа», «Лацио», «Кубань» и «Бастию».