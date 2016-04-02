В погоне за медалями: «Терек» принимает «Анжи»

В матче 22-го тура чемпионата России сыграют «Терек» и «Анжи». Грозненцы намерены побороться за медали первенства, в то время как махачкалинцы надеются сохранить прописку в элите российского футбола.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 14:30. Не пропустите!