Панов: «От «Спартака» никогда не знаешь, чего ждать»

Экс-форвард сборной России Александр Панов признался, что не рискнул бы определить победителя в предстоящем матче 22-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Спартак».

«Я бы не рискнул здесь делать прогноз. «Ростов» молодцы, Бердыев с ними здорово работает, но у клуба есть серьезные финансовые проблемы. Как они скажутся на команде в решающей части сезона, тяжело сказать. От «Спартака» никогда не знаешь, чего ждать, плюс получил травму Промес. Для нынешнего «Спартака» голландец — это как Халк для «Зенита».

Не хватает команде стабильности, хотя винить Аленичева в этом я бы не стал. У него очень неблагодарная работа. Понимаете, если футболист сыграл плохо, кто-то другой за него отработает, а если у тренера ничего не получается — его просто уберут, и никто его не подстрахует. Дождемся окончания сезона, и тогда уже будем делать выводы по Аленичеву», – приводит слова Панова «Российская Газета».

Матч «Ростов» – «Спартак» состоится в субботу, 2 апреля, в 19:30 по московскому времени.