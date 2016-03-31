Булыкин: «Не пожал бы руку Адвокату»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился воспоминаниями о тренерах, под руководством которых ему приходилось работать. Напомним, сегодня Булыкин объявил о завершении карьеры.

«Я благодарен многим тренерам в своей карьере – Прокопенко, Газзаеву, Семину, Ярцеву, Де Буру. Наверное, есть только три человека, которым не пожал бы руку. Со стороны некоторых было такое лицемерие и неприязнь, что я не мог что-либо доказать.

Кобелев? Нет, к нему это не относится. В той истории с «Динамо» никто не знает подоплеки. Кобелев практически не влиял на мою ситуацию», – сказал Булыкин.

По мнению бывшего игрока, Дик Адвокат должен был вызвать его в сборную.

«А вот Якобс из «Андерлехта» и Адвокат в сборной – в их числе. Второй, когда я забивал по 20 мячей за сезон, даже на товарищеский матч меня не пригласил.

Дело было в преддверии Евро-2012, а я много забивал в Нидерландах. Надеялся, что спортивный принцип встанет на первое место. Думал: если человек забил 20 голов, а остальные – пять мячей на троих, то хотя бы на товарищескую игру меня позовут. Знаю, что у Дзюбы была похожая ситуация, когда он выступал за «Ростов». Мы даже обсуждали эту тему. В его случае вмешалась пресса – надавили так, что Капелло взял в сборную. С Сашей Кержаковым было то же самое».