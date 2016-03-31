Майкон: «Россия сейчас играет чуть лучше, чем Бразилия»

Форвард столичного «Локомотива» Майкон решил сравнить игру сборных России и Бразилии.

«Россия вышла на Евро. Недавно с крупным счетом обыграла Литву, с Францией второй тайм играла почти на равных. А ведь такой команде трудно противостоять. Бразилия начала хорошо, а теперь скатывается вниз. У России все наоборот: при Капелло было не очень хорошее начало, но со сменой тренера все наладилось. Так что сейчас сборная России играет чуть лучше, чем Бразилия», – считает Майкон.