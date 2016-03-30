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Голландцы хотят вернуть ван Гаала в сборную

30 марта 2016, 17:22
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал может продолжить свою карьеру в сборной Голландии. Сообщается, что федерация футбола страны намерена предложить 64-летнему специалисту должность технического директора национальной команды.

Голландцы верят в то, что ближайшим летом ван Гаал покинет английский клуб и примет предложение вступить в новую для себя должность, что позволит ему заняться развитием футбола в стране.

Напомним, что неудачные выступления «оранжевых» в последнее время привели к тому, что сборная не сумела пробиться на Евро-2016, уступив в квалификации Чехии, Турции и Исландии.

Источник: Goal.com
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Голландия Нидерланды Манчестер Юнайтед ван Гаал Луи
Комментарии (2)
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Александр Став
1459359376
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