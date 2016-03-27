Созин: «Тот состав, что выйдет на поле в Париже, мы на 99 процентов увидим на Евро-2016»

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился своими впечатлениями от игры сборной России в товарищеском матче против Литвы (3:0), а также рассказал о своих ожиданиях от встречи с Францией.

«Во вчерашнем матче с Литвой Леонид Слуцкий посмотрел всех футболистов, которых хотел. Снова порадовал Александр Головин. Нужно было задействовать двух вратарей – тренер задействовал. Дмитрий Тарасов даже сыграл в обороне. Хорошо, что на матче у игроков не было тренировочного настроения, они были настроены только на победу. Играли в родных стенах, и болельщиков было очень много на стадионе. Отличная была поддержка.

Будет интересно посмотреть на основу нашей сборной в игре с французами. Будет Олег Шатов, Артем Дзюба, Василий Березуцкий и Игорь Акинфеев. Какой состав мы увидим там, такой на 99 процентов будет на чемпионате Европы. От команды Слуцкого в предстоящем матче я просто жду хорошей игры. Хочется посмотреть, как смотрится наша команда перед серьезным чемпионатом на фоне сильного соперника. Хочу, чтобы запомнилось, что сборная России играла со сборной Францией красиво.

Что касается новичков, не летящих во Францию на товарищеский матч, то могу сказать за вратарей. Слуцкому их игра понравилась, в составе он их посмотрел. По крайней мере, они не пропустили. А на следующий матч есть и Акинфеев, и Лодыгин. Максимов, думаю, не летит, потому что не показал себя на сборах. Пока он не в первой обойме», – сказал Созин.