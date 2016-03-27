Нигматуллин: «На карьере Крицюка и Гилерме никак не скажется то, что они не поедут со сборной во Францию»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о своих ожиданиях от товарищеского матча с Францией, который предстоит провести российской национальной команде 29 марта в Париже.

«При всем уважении к Литве, серьезным спаррингом эту встречу назвать нельзя. Это стало скорее своеобразной проверкой для новичков. Отрадно, что в составе нашей сборной появляются молодые и талантливые футболисты. Тот же Александр Головин, которого никто не знал даже, сейчас забивает в сборной. Состав у команды очень боеспособный. Однако объективной оценкой станет предстоящая игра в Париже против сборной Франции. Матч будет очень интересным и непростым.

Я думаю, что у сборной России и так достаточно большая обойма, поэтому то, что во Францию не поедут Гилерме, Крицюк, Максимов и Юсупов, не имеет какой-то негативной окраски. Их уже посмотрели во время матча с Литвой. Два голкипера сыграли, теперь сыграют другие два – все справедливо, каждый проведет на поле по тайму. Во вратарской линии сборной сейчас самая большая конкуренция, через серьезные матчи отсеются слабейшие.

Думаю, что на дальнейшей карьере Крицюка и Гилерме не скажется то, что они не поедут на матч со сборной Франции. Они являются одними из сильнейших голкиперов страны и еще не раз проявят себя в составе национальной команды», – заявил Нигматуллин.