Гершкович: «Гол Глушакова? У Дениса прорезалось»

Бывший тренер сборной России Михаил Гершкович после товарищеского матча между россиянами и командой Литвы поделился мнением о результативности полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

– Денис Глушаков забивает головой уже во втором матче кряду – сначала за «Спартак» в игре против «Анжи», теперь за сборную. Удивительный факт?

– Да, немножко удивительно. Одним словом – прорезалось! Денис уверенно пошел на мяч и положил его в ближний угол. Отлично! Дай бог, чтобы он и дальше забивал. Это пойдет на пользу и ему, и сборной.