Бубнов: «На «Открытие Арене» будто проходила тренировка – основе противостоял дубль»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итог товарищеского матча, в котором сборная России одержала крупную победу над командой Литвы со счетом 3:0.

«Литва весь матч оборонялась, даже уступая в счете, не бежала вперед и не создала ни одной реальной угрозы. Сложилось впечатление, что на «Открытие Арене» проходит тренировка – основе противостоит дубль. Россияне сильно не усердствовали, реализовав вместе с тем свои моменты, поэтому в персональном плане игра получилась малоинформативной», – сказал Бубнов.