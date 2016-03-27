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    Рейнгольд: «Сборная России играла с Литвой в непонятный футбол»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд прокомментировал итог товарищеского матча, в котором сборная России нанесла крупное поражение Литве (3:0).

    «Игра нашей сборной мне не очень понравилась. Национальная команда России играла в непонятный лично для меня футбол. Ожидал большего. Выиграли – молодцы, но это все-таки Литва, при всем уважении. Думал, что у себя дома при заполненном стадионе мы покажем более содержательный футбол, но я не увидел каких-то мыслей, с которыми можно выходить и играть.

    Ни в чем не хочу обвинять Леонида Слуцкого, это был экспериментальный состав, но качество игры. Не знаю, возможно, игроки не набрали нужных кондиций. В общем, на меня не очень большое впечатление произвела эта игра», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    27.03.2016 07:17
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 27 марта 2016, 09:30

      а мутко &К радуется не нарадуются

      0
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    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 27 марта 2016, 08:40

      и в нашем футболе непонятно

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