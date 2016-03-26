Мутко: «35 тысяч человек на товарищеском матче с Литвой – это много»

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко отметил большое количество зрителей на товарищеском матче против команды Литвы (3:0). Игра проходила на стадионе «Открытие-Арена».

«Мне очень понравилась организация матча и сама игра. Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, которые сегодня оказали такую поддержку команде. На товарищескую игру с Литвой пришли 35 тысяч человек – это много. Будем надеяться, что это начало возрождения хорошего футбола, будем убирать из него негатив. С такой поддержкой ребятам приятнее играть. Мы будем делать это постепенно», – сказал Мутко.

Также чиновник поделился впечатлениями от самой игры.

«Сегодня задачей сборной было подготовится к Евро-2016, к типичным соперникам. Мы понимали, что Литва будет играть от обороны, поэтому у Леонида Слуцкого была возможность посмотреть новичков команды. Все они выглядели хорошо, много старались. Ребята – молодцы».