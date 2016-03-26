Глушаков: «Даже не почувствовал, чем забил»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился впечатлениями после товарищеского матча против команды Литвы (3:0). Глушаков стал автором третьего гола, который он посвятил маме.

– Если честно, даже не почувствовал, чем забил. То ли головой, то ли плечом. В целом, мы сыграли нормально, организованно. Получили хорошие эмоции. Победы придают уверенности в себе, что очень важно перед матчем с Францией.

– В первые полчаса игра в атаке, по большому счету, не клеилась. С чем это может быть связано?

– В составе было много новых игроков. Впервые играли в таком сочетании. Возможно, иногда проскакивало недопонимание, было несколько невынужденных ошибок. Но в целом мы игру контролировали.

– Сегодня воссоединилась ваша старая связка с Тарасовым. Легко было наладить взаимопонимание?

– Да. Он сегодня где только не играл: и опорника, и защитника, и под нападающими.

– Кому вы свой гол посвятили?

– Маме. У нее юбилей – 55 лет, – сказал Глушаков.