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    Слуцкий: «Доволен и игрой, и результатом. Есть прояснения с игровой обоймой»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий оценил игру своих подопечных в товарищеском матче против команды Литвы (3:0).

    «Доволен и качеством игры, и результатом. Мы играли в новых вариантах, провели достойный поединок. Сейчас готовимся ко второму товарищескому матчу. Мы уведомлены о состоянии игроков, которые вызываются в сборную. Но с игровой обоймой, думаю, после этого матча есть прояснения. Но я бы не хотел давать персональные оценки.

    Все вызванные на сбор игроки имеют шансы поехать на Евро. Высока вероятность, что все вызванные отправятся на турнир – по крайней мере, костяк», – сказал Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.03.2016 21:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 27 марта 2016, 11:59

      Прошли почти все наигранные комбинации

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. 27 марта 2016, 00:03

      ИМХО,Комбарик явно выпадает.А так,погуляли на Открывашке не плохо.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > OOOVVV. 27 марта 2016, 01:19

      Ты видать дока в футболе,сленг смотрю в совершенстве знаешь-Комбарик,Открывашка -мы внемлем тебе о мудрейший.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      Aliencas 26 марта 2016, 22:12

      Ну Литва не та команда от которой стоит делать анализ. Вот после Франции посмотрим на что способна наша сборная.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 марта 2016, 21:54

      И как вариант-уверен,что типо основа сборной-выступит намного хуже экспериментального состава.

      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 марта 2016, 21:45

      Ну-ну, ждём Францию, ага.

      -1
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