Панов: «Литва – хороший соперник для того, чтобы размяться перед Францией»

Бывший нападающий сборной России Александр Панов накануне товарищеских матчей россиян с командами Литвы и Франции поделился ожиданиями от предстоящих встреч. Напомним, с литовцами наша национальная команда сыграет сегодня в 19:00, с французами – 29 марта в 22:00.

– Какой игры ждете от сборной в предстоящих матчах?

– Уверенной, в первую очередь в матче с французами. Хотелось бы увидеть нашу команду в хорошем состоянии. Сборная не так часто собирается, потому будут сложности. Но Литва – хороший соперник для того, чтобы размяться перед Францией.