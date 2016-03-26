Шемберас: «В матче с Литвой сборной России просто не будет»

Бывший игрок ЦСКА и сборной Литвы Дейвидас Шемберас накануне товарищеского матча между литовцами и командой России поделился ожиданиями от предстоящей игры. Напомним, встреча пройдет сегодня на «Открытие Арене» и начнется в 19:00.

– Сегодня Россия не будет играть основным составом. В большей степени выйдут те, кого Слуцкий хочет просмотреть, тогда как все остальные будут готовиться к Франции. Сложно предположить, какой футбол команда покажет, но все ребята захотят проявить себя перед тренерским штабом. При таком раскладе Литве будет даже сложнее.

– Что ждать от Литвы?

– России тоже просто не будет. Оборона нашей команды будет насыщенна. Вчера разговаривал с ребятами, сказали, что поле не совсем хорошего качества. И это дает преимущество команде, которая обороняется.