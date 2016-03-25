Слуцкий: «На основе сегодняшней тренировки решим, будет ли Кержаков играть с Литвой»

На основе сегодняшней тренировки решится, будет ли Слуцкий тренировать сборную.
Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий заявил, что по итогам сегодняшней тренировки будет принято решение, сможет ли нападающий «Цюриха» Александр Кержаков принять участие в товарищеском матче против команды Литвы.
«Сегодня Кержаков будет тренироваться в общей группе. На основе этой тренировки мы определимся по поводу того, будет ли он играть», – сказал Слуцкий.
Напомним, встреча пройдет завтра на «Открытие Арене» и начнется в 19:00.