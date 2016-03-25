Слуцкий: «На основе сегодняшней тренировки решим, будет ли Кержаков играть с Литвой»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий заявил, что по итогам сегодняшней тренировки будет принято решение, сможет ли нападающий «Цюриха» Александр Кержаков принять участие в товарищеском матче против команды Литвы.

«Сегодня Кержаков будет тренироваться в общей группе. На основе этой тренировки мы определимся по поводу того, будет ли он играть», – сказал Слуцкий.

Напомним, встреча пройдет завтра на «Открытие Арене» и начнется в 19:00.