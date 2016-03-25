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    Слуцкий: «На основе сегодняшней тренировки решим, будет ли Кержаков играть с Литвой»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий заявил, что по итогам сегодняшней тренировки будет принято решение, сможет ли нападающий «Цюриха» Александр Кержаков принять участие в товарищеском матче против команды Литвы.

    «Сегодня Кержаков будет тренироваться в общей группе. На основе этой тренировки мы определимся по поводу того, будет ли он играть», – сказал Слуцкий.

    Напомним, встреча пройдет завтра на «Открытие Арене» и начнется в 19:00.

    Источник: ТАСС

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    25.03.2016 13:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 25 марта 2016, 16:43

      На основе сегодняшней тренировки решится, будет ли Слуцкий тренировать сборную.

      -1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 25 марта 2016, 18:12

      Чушь не неси

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