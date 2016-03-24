Микуцкис: «Литва будет играть с Россией на победу»

Защитник сборной Литвы Томас Микуцкис заявил, что его команда настраивается на победу в товарищеском матче со сборной России.

«Лидерами российской сборной считаю Романа Широкова и Артема Дзюбу, который в этом сезоне набрал сумасшедшую форму. Настырный форвард, заводящий партнеров своими действиями и эмоциями. Еще нравится Олег Шатов. Конечно, таких звезд, как Месси и Роналду, в команде нет. Но в целом футболисты очень высокой квалификации. Думаю, это команда того же уровня, что и четыре года назад, когда мы сыграли с ней вничью.

На что способна сборная Литвы в эту субботу? Будем стараться играть на победу. Все команды, выходя на поле, стремятся добиться максимума. Соперник гораздо более опытный, чем мы, и ставит другие задачи, готовится к чемпионату Европы. Но у нас все захотят показать себя новому тренеру с лучшей стороны, чтобы закрепиться в составе», – сказал Микуцкис.

Напомним, что матч Россия – Литва состоится 26 марта на «Открытие Арена».