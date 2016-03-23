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    Дзагоев: «От матча с французами жду качественной игры с нашей стороны»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассуждает о предстоящих товарищеских матчах сборной России со сборными Литвы (26 марта в Москве) и Франции (29 марта в Париже).

    «Конечно, с французами будет тяжелее, тем более мы будем играть на выезде. Но это хорошая возможность проверить свои силы, показать, на что мы способны. В принципе, с Португалией (14 ноября, 1:0) мы сыграли достаточно неплохо. Того же я жду от матча с французами. Качественной игры с нашей стороны, в первую очередь. С Литвой мы уже играли перед чемпионатом Европы 2012 года, но я думаю, с тех пор у них уже многое изменилось, и мне тяжело что-либо сейчас сказать об этой команде. Разве что мой давний партнер по команде и друг Дейвидас Шемберас играл за сборную этой страны», – сказал Дзагоев.

    Источник: ТАСС

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    23.03.2016 22:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +78

      Federalll 23 марта 2016, 23:01

      Дзагоев: «От матча с французами жду качественной игры с нашей стороны»

      Признаться, сударь, все мы ждем... и не только качественной, но и стабильной игры

      1
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      ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг > Federalll 24 марта 2016, 14:36

      Ваши ожидания - ваши проблемы !

      0
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      ...
      Рейтинг: +78

      Federalll > Витус Беринг 26 марта 2016, 11:38

      Теперь этот цитатор в Кайрате пылит )))

      0
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