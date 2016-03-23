Ходжсон, Конте и Терим вошли в тройку самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2016

Стали известны данные о самых высокооплачиваемых тренерах среди стран, которые примут участие в чемпионате Европы во Франции, сообщает Finance Football.

Лидером является главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон, который зарабатывает 5 миллионов евро в год. На втором месте наставник сборной Италии Антонио Конте (4,6 миллионов евро).

Также в первую пятерку вошли: Фатих Терим (Турция) – 3,5, Йоахим Лев (Германия) – 3,2 и Висенте Дель Боске (Испания) – 3.

Стоит отметить, что меньше всех получает наставник сборной России Леонид Слуцкий, который работает бесплатно.