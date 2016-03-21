Гаджиев: «Бердыев остался доволен ничьей с «Амкаром»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением об игре нынешнего «Ростова», а также отметил, что наставник сине-желтых Курбан Бердыев остался доволен ничейным исходом матча 21-го тура против пермяков.

По прошествии 21-го тура ростовчане располагаются на второй строчке в турнирной таблице, отставая от ЦСКА всего на два очка.

– Ростов стал иным? Сильнее?

– Команда стала сильнее на порядок. Но мы с Курбаном Бердыевым после матча поговорили – он остался доволен ничьей.

– Игра была достаточно закрытой…

– Надо определиться с тем, какую игру мы называем закрытой. Как говорил Валерий Лобановский, открытая игра – это уже дворовый футбол. Игра должна быть и закрытой, и атакующей.