Бородюк: «Аршавин еще докажет, что его рано списали со счетов»

Главный тренер «Кайрата» Александр Бородюк рассказал о вероятных сроках дебюта нападающего Андрея Аршавина за казахстанский клуб. Также по мнению специалиста футболиста пока рано списывать со счетов.

«Когда Аршавин сможет дебютировать? Надеюсь, Андрей выйдет на поле третьего апреля в матче против «Акжайыка». Игра покажет, в какой форме он находится.

В сборной России мы прошли с ним большой путь, так что в плане отношений у нас все нормально. Уверен, что все будет хорошо, и Андрей проявит свое мастерство, докажет, что рано говорить о нем в прошедшем времени», – сказал Бородюк.

Напомним, контракт Аршавина с «Кайратом» рассчитан до конца нынешнего чемпионата с возможностью продления еще на сезон.