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    Защитник «СКА-Энергии» попал в заявку сборной Литвы на товарищеский матч с Россией

    Официальный сайт федерации футбола Литвы опубликовал заявку национальной команды этой страны на товарищеские матчи со сборными России и Румынии.

    В список игроков, вызванных на эти матчи, попал защитник «СКА-Энергии» Томас Микуцкис.

    Полностью заявка сборной Литвы на эти игры выглядит следующим образом:

    вратари: Эрнестас Шеткус («Сивасспор», Турция), Эмилиюс Зубас («Подбескидзе», Польша), Витаутас Черняускас («Динамо» Бухарест, Румыния);

    защитники: Витаутас Андрюшкявичус («Камбур», Голландия), Маркас Бенета («Атлантас», Литва), Вальдемар Боровский («Лиетава», Литва), Дейвидас Чеснаускис («Тракай», Литва), Георгас Фрейдгемас («Иртыш», Казахстан), Эдвинас Гирдвайнис («Марбелья», Испания), Линас Климавичюс, Эгидиюс Вайткунас (оба – «Жальгирис», Литва), Томас Микуцкис («СКА-Энергия», Россия).

    полузащитники: Андрюс Барткус, Донатас Казлаускас, Овидиюс Вербицкас (все – «Атлантас», Литва), Таутвидас Элиошюс, Витаутас Лукша, Саулюс Миколюнас, Мантас Куклис (все – «Жальгирис», Литва), Миндаугас Панка («Хапоэль» Петах-Тиква, Израиль), Деймантас Петравичюс («Ноттингем Форест», Англия), Артурас Жулпа («Тобол», Казахстан), Викинтас Сливка («Ден Босх», Голландия), Эрнестас Велюлис («Судува», Литва);

    нападающие: Федор Черных («Ягеллония», Польша), Дейвидас Матулявичус («Ботошани», Румыния), Лукас Спальвис («Ольборг», Дания).

    Со сборной России Литва сыграет в Москве 26 марта, с командой Румынии – 23 марта в Джуджу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2016 23:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      боро27 20 марта 2016, 03:31

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