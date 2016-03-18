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    Дель Боске: «Коста не был вызван в сборную из-за проблем со здоровьем, а не из-за дисциплины»

    Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске прокомментировал непопадание нападающего «Челси» Диего Косты в заявку национальной команды на товарищеские матчи. Ранее сообщалось, что Коста может потерять место в сборной из-за своего поведения в эпизоде с Гаретом Бэрри в матче Кубка Англии против «Эвертона».

    «У Косты проблемы со здоровьем. В игре с «Эвертоном» он участвовал только из-за важности этой встречи.

    Мы не отказывались от Косты. Я думаю, что в последних матчах он очень хорошо играл, и ценю это.

    Мы озабочены только его выступлениями, а потом уже смотрим на дисциплину. Само собой, нам хотелось бы, чтобы он вел себя хорошо. Этот эпизод с Бэрри не был серьезным», – сказал Дель Боске.

    Источник: Football Espana

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    18.03.2016 22:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 19 марта 2016, 00:09

      Психического здоровья

      0
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 18 марта 2016, 23:44

      Извините, но ему как раз стоило бы подлечиться по направлению "управление гневом". Неплохой же футболист, но поведение как у плохиша в детском саду. Надо взрослеть.

      0
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      Рейтинг: +128

      shmag 18 марта 2016, 23:15

      потом подосрет Дель Боске за сборную.мб после придаст больше значения.

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